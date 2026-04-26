Eran menores de edad los detenidos tras persecución por balacera en Cañadas, en Culiacán

Autoridades dieron a conocer las identidades de los dos detenidos tras la persecución derivada de la balacera ocurrida la mañana de este domingo 26 de abril en el sector Cañadas, en Culiacán, del que luego un vehículo terminó estrellado contra una palmera sobre la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con información actualizada, los capturados fueron identificados como Kevin y Cristian, ambos menores de edad, de aproximadamente 16 años.

Como se informó previamente, los adolescentes intentaban escapar a bordo de un Nissan March color azul, unidad que terminó impactada contra una palmera a la altura del residencial Ventana, entre el sector Colinas de San Miguel y Montebello. Autoridades confirmaron además que el automóvil contaba con reporte de robo.

Durante la intervención, fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga y una pistola, objetos que quedaron a disposición de la autoridad investigadora junto con el vehículo.

Los dos menores fueron turnados ante la instancia correspondiente en materia de adolescentes, donde se definirá su situación jurídica.

Ambos son señalados de manera preliminar por su probable relación con la agresión armada registrada previamente en un edificio de departamentos del sector Cañadas, donde una persona resultó lesionada y fue trasladada en ambulancia bajo resguardo policiaco.

Hasta el momento continúan las investigaciones para esclarecer la participación exacta de los detenidos y el móvil de los hechos.