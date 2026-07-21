Eran padre e hijo los hombres hallados asesinados y en ataúdes en Aguapepito, Navolato

Fueron identificados como padre e hijo, ambos llamados Pedro, los dos hombres encontrados sin vida y envueltos en plástico negro dentro de un domicilio en Aguapepito, Navolato.

Las víctimas, de 50 y 27 años de edad, fueron localizados dentro de ataúdes colocados al interior de un vivienda durante la mañana de este martes.

Las autoridades ubicaron ambos féretros con los cuerpos luego de recibir reportes de vecinos, aproximadamente a las 08:00 horas, por la calle Primera.