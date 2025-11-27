Seguridad
Violencia en Culiacán

Eran pareja sentimental víctimas de agresión durante la madrugada en Aguaruto, Culiacán

El hombre asesinado en el lugar fue identificado como Benigno o “El Beny”, mientras que a la mujer la reconocieron como Laura
27/11/2025 10:50
El hombre asesinado y la mujer privada de su libertad durante la madrugada de este jueves en Aguaruto, Culiacán, eran pareja sentimental.

El hombre, identificado como Benigno o “El Beny”, de aproximadamente 45 años, fue localizado con impactos de bala. Era de complexión regular y vestía pantalón de mezclilla azul, playera camuflada gris con blanco y suéter azul.

Su cuerpo quedó tendido junto a una camioneta Datsun de redilas, modelo antiguo.

Durante el ataque, su pareja sentimental, Laura “N”, fue privada de la libertad.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Juan M. Zambada y la calle Río Quelite, junto a las vías del tren, en la sindicatura de Aguaruto.

