Eran pareja sentimental víctimas de agresión durante la madrugada en Aguaruto, Culiacán

El hombre asesinado y la mujer privada de su libertad durante la madrugada de este jueves en Aguaruto, Culiacán, eran pareja sentimental.

El hombre, identificado como Benigno o “El Beny”, de aproximadamente 45 años, fue localizado con impactos de bala. Era de complexión regular y vestía pantalón de mezclilla azul, playera camuflada gris con blanco y suéter azul.