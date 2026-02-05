Es de Ixtlahuaca, Estado de México, la familia desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN._ Es de la comunidad de Santa Ana Ixtlahuaca, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, la familia desaparecida en la zona de la Avenida Sábalo Cerritos, al norte de Mazatlán, durante la noche del pasado martes 3 de febrero, informaron autoridades.

De acuerdo con los reportes del Gobierno del Estado de México son cuatro jóvenes hombres, una mujer y una niña de 9 años, los que rentaron un vehículo tipo Razaer en la Zona Dorada, y alrededor de las 22:00 horas se perdió la comunicación con ellos.

Por medio del rastreo satelital GPS de los vehículos, se localizaron las unidades abandonadas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa informó que a las 23:30 horas se le vio por última vez en la Avenida Camarón Sábalo.

Tras un despliegue de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que durante la mañana del pasado miércoles 4 de febrero, la mujer y la menor de edad fueron localizadas con vida en el poblado de El Habal, mientras tanto cuatro jóvenes permanecen desaparecidos.

Las identidades proporcionadas por las autoridades son:

Óscar “G”, 30 años

Omar Alexis “R”, 30 años

Javier “R”, 25 años

Gregorio “R”, 19 años

Las víctimas liberadas fueron identificadas como Monserrat “R”, de 28 años, y la menor Dana “G”, de 9 años.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano mantienen un operativo de búsqueda permanente en la zona norte del municipio.

Los familiares ya han interpuesto la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa ya emitió la Cédula de búsqueda de estas personas.