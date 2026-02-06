Es falso el presunto llamado de un toque de queda en Mazatlán: SSPM

MAZATLÁN. _ Derivado de reportes generalizados sobre llamadas telefónicas en las que se advierte falsamente la imposición de un supuesto toque de queda, emitidas desde un número con lada 6601, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a no creer ni difundir este tipo de información carente de sustento oficial.

A través de un comunicado, la SSPM informó que, ante esta situación, elementos de la Policía Municipal mantienen y refuerzan recorridos de vigilancia y prevención en distintos sectores de la ciudad, incluyendo zonas periféricas y comunidades rurales, con el objetivo de inhibir cualquier hecho que pudiera alterar el orden público y brindar tranquilidad a la población.

La autoridad preventiva reitera el llamado a fortalecer la cultura de la denuncia y reportar cualquier situación sospechosa a través de los números de emergencia 911, así como al Contacto Ciudadano C2 al 6699 868 126, a fin de que las corporaciones puedan actuar de manera oportuna.

Entre las recomendaciones emitidas a la ciudadanía en caso de recibir este tipo de llamadas, se encuentra colgar de inmediato y evitar propagar rumores que generen alarma o desinformación entre la población.