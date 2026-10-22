Es Francisco Eduardo el detenido tras ataque que dejó un muerto y dos heridos en la 5 de Febrero, en Culiacán

Francisco Eduardo “N”, de 36 años, es el hombre detenido como presunto responsable de un ataque a balazos que dejó un muerto y dos heridos el pasado 29 de septiembre en la Colonia 5 de Febrero, en Culiacán.
La Fiscalía General del Estado ejecutó la orden de arresto correspondiente a los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, y puso al hombre a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.
De acuerdo con reportes durante el momento de los hechos, un hombre fue detenido con una arma corta minutos después de una agresión a balazos ocurrida sobre la Calle Juan de la Cabada, cerca de las 20:00 horas.
En aquel atentado murió un joven de 19 años llamado Alexis, mientras que Martín, de 28 años; e Ignacio, de 54 años, resultaron heridos.
Los dos lesionados fueron auxiliados en un expendio de cerveza, mientras que la víctima mortal fue encontrada dentro de una casa en la esquina con la Calle Lucio Blanco, en donde presuntamente buscó refugio tras el ataque.