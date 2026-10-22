Es Francisco Eduardo el detenido tras ataque que dejó un muerto y dos heridos en la 5 de Febrero, en Culiacán

Francisco Eduardo “N”, de 36 años, es el hombre detenido como presunto responsable de un ataque a balazos que dejó un muerto y dos heridos el pasado 29 de septiembre en la Colonia 5 de Febrero, en Culiacán.

La Fiscalía General del Estado ejecutó la orden de arresto correspondiente a los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, y puso al hombre a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.