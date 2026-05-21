Es Juan Pablo, de 72 años, el hombre hallado sin vida en La Campana

CULIACÁN. _ Como Juan “P”, de 72 años de edad, fue identificado el hombre localizado sin vida y con visibles huellas de violencia a un costado de la carretera México 15, en las inmediaciones de la comunidad de La Campana, al norte de Culiacán.

El hallazgo fue reportado durante la tarde del miércoles 20 de mayo, a pocos metros antes de llegar al panteón del poblado, pasando el puente de dicha comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo recostado a la orilla de la carretera.