Seguridad
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Alerta Amber

Esbeidy Mayte, de 16 años, está desaparecida; la buscan en Culiacán

La adolescente de 16 años fue vista por última vez el pasado 9 de septiembre en la colonia 21 de Marzo. Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, pantalón negro y huaraches negros
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/09/2026 14:46
10/09/2026 14:46

CULIACÁN. _ Esbeydy Mayte Ontiveros Meza, una adolescente de 16 años de edad, se encuentra desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 9 de septiembre en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán. Ante la denuncia presentada formalmente este 10 de septiembre por sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundió la ficha de búsqueda correspondiente activando el protocolo de la Alerta Amber.

De acuerdo con el documento oficial, la menor mide 1.70 metros de estatura, es de complexión mediana, tez morena clara y tiene el cabello largo, lacio y de color castaño oscuro.

Entre sus señas particulares destacan sus ojos grandes color café claro, boca chica con labios delgados y un lunar de color café ubicado en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, pantalón negro y huaraches negros.

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La autoridad investigadora advirtió que su integridad pudiera encontrarse en riesgo al ser potencialmente víctima de la comisión de un delito, por lo que solicitó la colaboración ciudadana a través de los números de contacto (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.

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