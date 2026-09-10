$!Esbeidy Mayte, de 16 años, está desaparecida; la buscan en Culiacán

CULIACÁN. _ Esbeydy Mayte Ontiveros Meza, una adolescente de 16 años de edad, se encuentra desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 9 de septiembre en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán. Ante la denuncia presentada formalmente este 10 de septiembre por sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundió la ficha de búsqueda correspondiente activando el protocolo de la Alerta Amber.

De acuerdo con el documento oficial, la menor mide 1.70 metros de estatura, es de complexión mediana, tez morena clara y tiene el cabello largo, lacio y de color castaño oscuro.

Entre sus señas particulares destacan sus ojos grandes color café claro, boca chica con labios delgados y un lunar de color café ubicado en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, pantalón negro y huaraches negros.