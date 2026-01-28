Escoltas de diputados de MC repelieron agresión armada: SSPE

Los escoltas de los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, repelieron la agresión armada perpetrada contra los funcionarios en pleno Centro de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Según el parte de la autoridad, tras el intercambio de disparos resultaron heridos tantos los legisladores emecistas como uno de los escoltas que respondieron al ataque.
“De inmediato, los diputados y el escolta lesionado fueron trasladados a hospitales donde reciben atención médica”, señala el comunicado oficial.
Fuentes oficiales confirmaron a Noroeste que, hasta el momento, tanto el Diputado Sergio Torres como el escolta herido se reportan graves de salud, mientras que la parlamentaria Elizabeth Montoya está estable.
La refriega contra los diputados sucedió sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en el cruce con la calle Domingo Rubí.
Cerca de la escena del ataque, sobre la calle Rafael Buelna Tenorio frente al Estadio Universitario de la UAS, quedó abandonado un vehículo blanco en el cual supuestamente se trasladaban los responsables del atentado.