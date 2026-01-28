Escoltas de diputados de MC repelieron agresión armada: SSPE

Los escoltas de los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, repelieron la agresión armada perpetrada contra los funcionarios en pleno Centro de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Según el parte de la autoridad, tras el intercambio de disparos resultaron heridos tantos los legisladores emecistas como uno de los escoltas que respondieron al ataque.