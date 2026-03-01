$!Escuadrón de Salvamento Acuático rescata a mujer lesionada en Isla de Venados

MAZATLÁN._ Una alerta de auxilio en uno de los cerros de la Isla de Venados activó los protocolos de atención por parte de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, quienes acudieron de inmediato para brindar apoyo a una mujer lesionada.

Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que la afectada, vecina de Mazatlán, presentó una lesión en el tobillo derecho que le impidió descender por sus propios medios, motivo por el cual solicitó ayuda.