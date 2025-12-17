Escuinapa: Bloqueos obligan al cierre de la autopista Tepic–Mazatlán

La Guardia Nacional Carreteras, informó sobre la interrupción absoluta de la circulación a la altura del kilómetro 182+600 de la autopista Tepic-Mazatlán, producto del incendio intencional de una unidad de carga.

Ante el riesgo, la corporación exhortó a los usuarios a extremar precauciones y buscar rutas alternas mientras los cuerpos de seguridad intentan retomar el control de la vía.