Escuinapa: Bloqueos obligan al cierre de la autopista Tepic–Mazatlán

La Guardia Nacional Carreteras, informó sobre la interrupción absoluta de la circulación a la altura del kilómetro 182+600 de la autopista Tepic-Mazatlán, producto del incendio intencional de una unidad de carga.
Ante el riesgo, la corporación exhortó a los usuarios a extremar precauciones y buscar rutas alternas mientras los cuerpos de seguridad intentan retomar el control de la vía.
Un escenario de confrontaciones entre civiles armados y el cierre total de las principales vías de comunicación paralizó este miércoles al municipio de Escuinapa. Desde las 07:00 horas, se registraron enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que derivaron en el bloqueo de la carretera federal México 15, específicamente en el tramo que conecta la cabecera municipal con la comunidad de Tecualilla.
La violencia se extendió a la zona urbana, donde al menos tres unidades fueron siniestradas: un vehículo de servicio de gas, un automóvil particular y un transporte utilizado para el traslado de jornaleros.
Debido a la magnitud de los hechos, el alcalde de Escuinapa emitió un aviso urgente solicitando a la ciudadanía resguardarse en sus domicilios y evitar desplazamientos innecesarios hasta que las autoridades de seguridad confirmen que existen condiciones de orden en la región.