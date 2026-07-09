Escuinapa registra otra noche de disparos; habitantes reportan detonaciones en varias colonias

ESCUINAPA. _ Las detonaciones de arma de fuego volvieron a generar alerta entre habitantes de Escuinapa durante la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves 9 de julio.

De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos a través de redes sociales, los disparos comenzaron alrededor de las 19:30 horas del miércoles y fueron escuchados en sectores como El Roblito, Pueblo Nuevo, Azteca, 13 de Septiembre, Infonavit Arroyo Seco y Francisco I. Madero.

Habitantes señalaron que, pese a las condiciones de lluvia que se registraban en la zona, las detonaciones continuaron durante la noche, lo que provocó preocupación e incertidumbre entre vecinos de distintos sectores del municipio.

Durante la mañana de este jueves, cerca de las 9:30 horas, nuevamente se reportaron disparos en las colonias Infonavit Arroyo Seco y Azteca. Los hechos fueron notificados a las autoridades de seguridad, quienes desplegaron recorridos de vigilancia en la zona, informó una fuente policial.

Hasta el momento, autoridades indicaron no contar con reportes oficiales sobre personas lesionadas o afectaciones derivadas de estos hechos; sin embargo, elementos del Ejército Mexicano fueron observados realizando patrullajes por diferentes calles de la ciudad.