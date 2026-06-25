$!Escuinapa registra quema de vehículos y bloqueos viales tras presunto enfrentamiento

ESCUNAPA. _ Una mañana de alta tensión y zozobra viven los habitantes de la sindicatura de Isla del Bosque, en este municipio, tras registrarse un fuerte enfrentamiento presuntamente entre civiles armados y efectivos de las fuerzas federales.

De acuerdo con reportes directos de los pobladores de dicha comunidad, las detonaciones por proyectiles de arma de fuego comenzaron a escucharse de forma intensa desde las 9:40 horas de este jueves, provocando alarma generalizada entre las familias de la zona.