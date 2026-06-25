$!Escuinapa registra quema de vehículos y bloqueos viales tras presunto enfrentamiento

ESCUNAPA. _ Una mañana de alta tensión y zozobra viven los habitantes de la sindicatura de Isla del Bosque, en este municipio, tras registrarse un fuerte enfrentamiento presuntamente entre civiles armados y efectivos de las fuerzas federales.
De acuerdo con reportes directos de los pobladores de dicha comunidad, las detonaciones por proyectiles de arma de fuego comenzaron a escucharse de forma intensa desde las 9:40 horas de este jueves, provocando alarma generalizada entre las familias de la zona.
Los mismos habitantes señalaron que durante el despliegue se observó la retención de varias personas por parte de los elementos de seguridad. Hasta el momento ninguna corporación gubernamental ha emitido información oficial que confirme el saldo del operativo o el estatus legal de los civiles involucrados, sin embargo, se puede observar una amplia presencia de elementos del Ejército Mexicano en la cabecera municipal desplegándose en la región.
La violencia se extendió rápidamente hacia las vías de comunicación terrestre de la región, interrumpiendo por completo la conectividad vial. La carretera federal México 15 se encuentra bloqueada a la circulación debido al incendio intencional de diversas unidades motrices sobre la cinta asfáltica.
Una situación similar de parálisis vehicular y riesgo se reporta en la carretera estatal que conduce de la cabecera municipal de Escuinapa hacia la comunidad de Teacapán, ambas rutas custodiadas de forma preventiva por las corporaciones civiles y militares.