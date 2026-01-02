$!Escuinapa reporta saldo blanco tras festejos de Año Nuevo

Pese al clima de inseguridad que marcó el cierre de 2025 en la región, las autoridades municipales de Escuinapa informaron que las celebraciones para recibir el nuevo año concluyeron sin incidentes violentos ni víctimas que lamentar.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio a conocer que, tras la implementación de operativos preventivos en las diversas sindicaturas y la cabecera, no se registraron fallecimientos por agresiones directas ni personas lesionadas por el uso de armas de fuego.