MAZATLÁN. _ El hombre localizado sin vida y envuelto en una cobija la mañana de este martes en el ejido El Venadillo, al norte de Mazatlán, estaba decapitado; su cabeza fue encontrada a un costado del cuerpo.

La víctima tenía las manos y los pies atados, presentaba signos de violencia y una bolsa de plástico que cubría parte del cuerpo. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija de color azul.

De acuerdo con las características físicas y la vestimenta, se trata de un hombre de complexión regular, quien vestía una playera color lila, bóxer y pantalón azul de mezclilla.

El hallazgo se registró sobre la calle San Rafael, luego de que automovilistas que circulaban por el lugar reportaran la presencia de un cuerpo abandonado.

Tras las diligencias en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser identificado oficialmente.