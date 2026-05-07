$!Estaba estacionado entre maleza: arrestan a civil y aseguran camioneta y armas, en Navolato

Personal del Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Sinaloa detuvieron a un civil, además de asegurar una camioneta con reporte de robo y armas, en la sindicatura de Villa Juárez, Municipio de Navolato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los elementos ubicaron el automóvil entre la maleza, en las inmediaciones del Campo Campaña, y se acercaron al notarlo en aparente estado de abandono.

Sin embargo, al arribar se dieron cuenta que dentro había una persona, así como objetos ilícitos, por lo que arrestaron a la persona y confiscaron los indicios.