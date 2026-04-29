“Estaban en el lugar equivocado”: llaman a marchar en Culiacán por crimen de cuatro mujeres en el Mercadito

CULIACÁN. _ Familiares y amigos de Itzel y Karely, dos de las víctimas del ataque armado ocurrido la noche del lunes en el sector conocido como el Mercadito, en Culiacán, convocaron a una marcha para exigir justicia por el asesinato de las cuatro mujeres.

La movilización está prevista para el próximo lunes en la capital sinaloense, con el objetivo de exigir el esclarecimiento del caso y castigo para el responsable.

A través de redes sociales, Ángela, cuñada de Itzel, difundió un mensaje en el que pidió el respaldo de la ciudadanía para visibilizar el caso y sumarse a la protesta.

“Estamos pidiendo justicia por ellas y por las otras dos mujeres a quienes les arrebataron la vida de una manera tan injusta”, expresó en un video.

Entre lágrimas, señaló que las víctimas no tenían relación con hechos delictivos y lamentó las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

“Es algo muy cobarde, muy injusto, que les hayan quitado la vida a personas inocentes que estaban en el lugar equivocado”, dijo.

Asimismo, llamó a la sociedad a mantener la difusión del caso para ejercer presión social y exigir resultados a las autoridades.

El ataque ocurrió la tarde-noche del lunes 27 de abril sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Jorge Granados Aguilar e Ignacio Aldama, en la zona Centro de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Elizabeth, de 30 años; Teresa Amador, de 35; Karely, de 41; e Itzel, de 22 años, estas últimas madre e hija.

De acuerdo con información preliminar, un hombre armado disparó contra las cuatro mujeres y posteriormente se retiró del lugar a pie. La Fiscalía General del Estado informó que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.