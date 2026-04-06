$!Estaban en una caja de cartón; asegura el Ejército 6 kilos de marihuana en Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano realizó el aseguramiento de paquetes con presunta droga en el municipio de Elota, tras efectuar reconocimientos terrestres en las inmediaciones del ejido La Ventana.
Durante el despliegue preventivo, los elementos militares ubicaron una caja de cartón que contenía cinco envoltorios con una hierba verde y seca, cuyas características corresponden a la marihuana.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, cada paquete arrojó un peso aproximado de 1.2 kilogramos, sumando un total de seis kilos de la sustancia vegetal.
Tras el hallazgo, la presunta droga fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las diligencias legales correspondientes.