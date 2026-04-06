$!Estaban en una caja de cartón; asegura el Ejército 6 kilos de marihuana en Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano realizó el aseguramiento de paquetes con presunta droga en el municipio de Elota, tras efectuar reconocimientos terrestres en las inmediaciones del ejido La Ventana.

Durante el despliegue preventivo, los elementos militares ubicaron una caja de cartón que contenía cinco envoltorios con una hierba verde y seca, cuyas características corresponden a la marihuana.