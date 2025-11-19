Estable, adulto mayor encontrado herido en la Plazuela 27 de Septiembre de Los Mochis

El adulto mayor que fue localizado con una herida de bala en la cabeza la mañana de este miércoles en la Plazuela 27 de Septiembre se encuentra estabilizado y bajo atención médica especializada, confirmaron autoridades municipales.

El hombre, identificado como Felisardo L., de 73 años y vecino del ejido Plan de Ayala, fue hallado alrededor de las 8:00 horas por transeúntes que lo observaron tendido entre una fuente y unas bancas, con una herida de bala que ingresó por la mandíbula y tuvo salida en el cráneo. A su costado se localizó un revólver.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron tras el reporte al 911 y le brindaron atención prehospitalaria. Aunque inicialmente su estado fue catalogado como crítico, el adulto mayor presentaba signos vitales e incluso logró comunicarse con dificultad, informando que él mismo se había ocasionado la lesión. Fue trasladado a la Clínica 49 del Seguro Social, donde más tarde se confirmó que su condición es estable.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una nota con números telefónicos de familiares, presuntamente escrita para que fueran contactados. Las primeras indagatorias, junto con el testimonio del propio Felisardo, apuntan a que se trató de un intento de suicidio en plena vía pública.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, detalló que en el lugar se aseguró el arma corta tipo revólver y se resguardó el área para las diligencias periciales.