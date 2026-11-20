MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto de fabricación casera provocó la alerta y la movilización de elementos de las fuerzas federales y municipales en el Infonavit Playas.
El hecho se registró a las 16:00 horas en el cruce de las calles Playa Las Barras y Playa Las Arenitas.
El artefacto estalló ante menores, que, curiosos esperaban ver la potencia del artefacto y al estallido salieron corriendo, y todos están ilesos.
El artefacto habría sido armado por un adolescente de 15 años, el cual fue presentado ante las autoridades del DIF para que sea entrevistado junto con sus padres y se tomen cartas en el asunto.
Tras el estallido no hubo lesionados, solo la alerta y la movilización de elementos de las fuerzas federales y municipales.