$!Estallido de artefacto asusta a vecinos de Hacienda del Mar, en Mazatlán; SSPM asegura que es pirotecnia

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto asustó a los vecinos del fraccionamiento Hacienda del Mar, este martes 12 de mayo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó a través de un comunicado que fueron ubicados restos de lo que pudiera ser material de pirotecnia, descartando de momento que se haya tratado de algún otro tipo de artefacto.

La SSPM dio a conocer que el reporte de un estruendo presuntamente causado por un artefacto elaborado con pólvora activó los protocolos de actuación de los cuerpos de Seguridad y Auxilio, quienes se movilizaron hacia calles del fraccionamiento Hacienda del Mar.