$!Estallido de artefacto asusta a vecinos de Hacienda del Mar, en Mazatlán; SSPM asegura que es pirotecnia

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto asustó a los vecinos del fraccionamiento Hacienda del Mar, este martes 12 de mayo.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó a través de un comunicado que fueron ubicados restos de lo que pudiera ser material de pirotecnia, descartando de momento que se haya tratado de algún otro tipo de artefacto.
La SSPM dio a conocer que el reporte de un estruendo presuntamente causado por un artefacto elaborado con pólvora activó los protocolos de actuación de los cuerpos de Seguridad y Auxilio, quienes se movilizaron hacia calles del fraccionamiento Hacienda del Mar.
Al arribo de los elementos al sitio señalado en el reporte, se entrevistaron con algunos vecinos, quienes manifestaron que los ocupantes de un sedán oscuro en movimiento lanzaron el objeto para después continuar su trayectoria.
Asimismo, indicaron que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas.
Durante las diligencias realizadas por el personal de seguridad, fueron ubicados restos de lo que pudiera ser material de pirotecnia, descartando de momento que se haya tratado de algún otro tipo de artefacto.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para emitir cualquier tipo de denuncia a los números de emergencia, ya que de esta manera el tiempo de respuesta de las autoridades puede ser más oportuno.