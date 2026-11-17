MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo en un lote de autos dejó como saldo un adulto mayor sin vida y dos personas lesionadas sobre la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 20:45 horas, sobre la avenida Gabriel Leyva a la altura del fraccionamiento Del Bosque, donde de acuerdo a los primeros reportes, se registró el estallido de un artefacto explosivo en un lote de autos.
Tras la explosión, un adulto mayor que se desempeñaba como velador e identificado como Víctor Manuel “N”, de 83 años, perdió la vida.
El estallido también causó lesiones a otras dos personas, identificadas como madre e hijo: la mujer de nombre Martha “N”, de 59 años de edad, y su hijo Luis Gerardo “N”, de 42 años.
Ambos fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Veteranos y trasladados a un hospital para recibir atención médica. La mujer presentó una herida en un ojo y sufrió la amputación de un dedo de la mano izquierda.
El lugar fue acordonado por policías municipales, elementos del Ejército y Marina, y policías de investigación.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.