MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo en un lote de autos dejó como saldo un adulto mayor sin vida y dos personas lesionadas sobre la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 20:45 horas, sobre la avenida Gabriel Leyva a la altura del fraccionamiento Del Bosque, donde de acuerdo a los primeros reportes, se registró el estallido de un artefacto explosivo en un lote de autos.

Tras la explosión, un adulto mayor que se desempeñaba como velador e identificado como Víctor Manuel “N”, de 83 años, perdió la vida.