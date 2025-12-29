Estatales aseguran una casa con vehículo blindado y armas en Portalegre, Culiacán

Integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal aseguraron una casa con un vehículo blindado y armamento en su interior, en el fraccionamiento Portalegre Residencial, en Culiacán.

Mediante patrullajes de vigilancia, los uniformados ubicaron un domicilio con la puerta abierta, donde vieron a un sujeto armado.

Sin embargo, al notar la presencia policial, el civil huyó entre el resto de viviendas aledañas del sector.

Al revisar la casa sospechosa, los oficiales aseguraron tres ametralladoras, un fusil Barrett, nueve armas largas, seis armas cortas, cargadores de diferentes calibres, miles de cartuchos de distintos calibres, equipo táctico y una camioneta con blindaje artesanal.

El inmueble y los indicios quedaron bajo resguardo de la policía estatal mientras se solicita la Orden Técnica de Investigación a la Fiscalía General de la República, para que sea esta instancia la que determine la cantidad exacta del material bélico asegurado.