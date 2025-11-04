$!Estatales detienen a civil armado tras persecución en Bellavista

CULIACÁN._ Un civil fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de una persecución registrada en las inmediaciones de la comunidad de Bellavista, en Culiacán.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se originó durante recorridos preventivos sobre la carretera a Culiacancito, donde los agentes detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor intentó huir, lo que derivó en un seguimiento que concluyó en Bellavista.
Durante la revisión, los policías estatales aseguraron un arma de fuego con su respectivo cargador. Además, al verificar los datos de la motocicleta en la base correspondiente, confirmaron que contaba con reporte de robo.
El civil, el arma y la unidad fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.
La acción se realizó en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.