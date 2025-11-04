$!Estatales detienen a civil armado tras persecución en Bellavista

CULIACÁN._ Un civil fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de una persecución registrada en las inmediaciones de la comunidad de Bellavista, en Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se originó durante recorridos preventivos sobre la carretera a Culiacancito, donde los agentes detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor intentó huir, lo que derivó en un seguimiento que concluyó en Bellavista.