Estatales detienen a presunto agresor de dos mujeres en la 21 de marzo en Culiacán

Tras el crimen contra las dos mujeres, autoridades implementan operativo y arrestan en la colonia Revolución a uno de los dos supuestos implicados
Noroeste/Redacción
04/11/2025 22:22
La Policía Estatal de Sinaloa detuvo a uno de los presuntos agresores de dos mujeres asesinadas a balazos la tarde de este martes en la colonia 21 de marzo, en Culiacán.

La persona aprehendida por elementos de la PEP se trata de un menor de edad, a quien le confiscaron una motocicleta y dos cargadores de arma de fuego abastecidos.

Tras el crimen contra las dos mujeres, cerca de las 16:00 horas, autoridades implementaron un operativo y arrestaron en la colonia Revolución a uno de los dos supuestos implicados.

Dicha localización estuvo apoyada por vecinos del área que denunciaron el ataque a las mujeres, y proporcionaron datos de los presuntos responsables.

Al localizar a los dos sospechosos, estos agredieron a las autoridades durante su intento de huida.

Uno de los motociclistas logró escapar, mientras que el detenido y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

