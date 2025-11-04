$!Estatales detienen a presunto agresor de dos mujeres en la 21 de marzo en Culiacán

La Policía Estatal de Sinaloa detuvo a uno de los presuntos agresores de dos mujeres asesinadas a balazos la tarde de este martes en la colonia 21 de marzo, en Culiacán.
La persona aprehendida por elementos de la PEP se trata de un menor de edad, a quien le confiscaron una motocicleta y dos cargadores de arma de fuego abastecidos.
Tras el crimen contra las dos mujeres, cerca de las 16:00 horas, autoridades implementaron un operativo y arrestaron en la colonia Revolución a uno de los dos supuestos implicados.
Dicha localización estuvo apoyada por vecinos del área que denunciaron el ataque a las mujeres, y proporcionaron datos de los presuntos responsables.
Al localizar a los dos sospechosos, estos agredieron a las autoridades durante su intento de huida.
Uno de los motociclistas logró escapar, mientras que el detenido y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.