Estrellan e incendian vehículo en una casa en Colinas de San Miguel, en Culiacán

Sujetos desconocidos vandalizaron una vivienda con un vehículo y posteriormente lo prendieron en llamas, durante la noche de este martes en el sector Colinas de San Miguel, en Culiacán.

La residencia afectada se encuentra sobre la calle Cerro de Montelargo, entre la calle cerrada Cerro de la Silla.

Vecinos reportaron los actos vandálicos alrededor de las 19:30 horas de este 8 de septiembre, sin que hasta el momento se hayan reportado personas fallecidas o lesionadas durante el ataque.

De acuerdo con información de corporaciones, los agresores utilizaron un vehículo sedán, el cual impactaron hasta introducirlo a la fuerza en la cochera, donde finalmente lo quemaron.

El lugar fue asegurado por personal del Ejército Mexicano, que custodiaron a la espera de que agentes ministeriales se encarguen de las diligencias correspondientes.