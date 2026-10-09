$!Estudiante de 17 años del Conalep, entre los asesinados en autobaño en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un estudiante de 17 años de edad del Conalep se encuentra entre las víctimas mortales del ataque armado registrado el jueves en un autobaño en la colonia Flores Magón, de Mazatlán, donde hubo un saldo de tres muertos y dos heridos.
A través de una escuela de la comunidad estudiantil y académica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa se participa pesame por el fallecimiento del joven de nombre Roberto David Blanco Vargas, alumno de quinto semestre del plantel Mazatlán 1, que cursaba de la Carrera de Mantenimiento de sistemas automático.
“Nos unimos a la pena que embarcamos a familiares y amigos, expresamos nuestras condolencias y solidaridad en estos momentos de inmenso dolor”, dice la esquela firmada por la Dirección General de Conalep Sinaloa.
El ataque ocurrió por la tarde del jueves en un establecimiento de lavado de autos ubicado sobre la avenida de las Torres y la calle Bahía Santa María, en la colonia Flores Magón, donde un grupo armado que se desplazaba a bordo de un vehículo abrió fuego contra los hombres en el establecimiento.
En el lugar cayeron sin vida dos personas, mientras que un tercer joven falleció horas después en el hospital debido a la gravedad de las heridas producidas por los proyectiles de arma de fuego.
El ataque dejó además a otros tres jóvenes lesionados.