$!Estudiante de 17 años del Conalep, entre los asesinados en autobaño en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un estudiante de 17 años de edad del Conalep se encuentra entre las víctimas mortales del ataque armado registrado el jueves en un autobaño en la colonia Flores Magón, de Mazatlán, donde hubo un saldo de tres muertos y dos heridos.

A través de una escuela de la comunidad estudiantil y académica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa se participa pesame por el fallecimiento del joven de nombre Roberto David Blanco Vargas, alumno de quinto semestre del plantel Mazatlán 1, que cursaba de la Carrera de Mantenimiento de sistemas automático.