$!Estudiante de la UAS en Mazatlán es víctima de presunto secuestro virtual

MAZATLÁN. _ Un caso de presunto secuestro virtual fue reportado la mañana de este jueves en Mazatlán, en perjuicio de un alumno de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Horas más tarde, el joven fue localizado sano y salvo en un hospital privado, donde se resguardó y contactó a sus familiares.

El reporte sobre su ausencia se emitió alrededor de las 11:30 horas en una de las preparatorias del campus Mazatlán.

El vicerrector de la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, informó que el hecho fue notificado a las autoridades correspondientes y a la Fiscalía General del Estado, que a través de la Unidad Antisecuestros inició la investigación para dar con el paradero del estudiante.

De acuerdo con el directivo, el joven, identificado como Eros “N”, fue manipulado mediante llamadas telefónicas con amenazas durante aproximadamente tres horas. Los responsables le ordenaron comprar y cambiar el chip de su celular para mantenerlo incomunicado, mientras exigían a sus padres un pago de 50 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.