$!Estudiante de la UAS en Mazatlán es víctima de presunto secuestro virtual

MAZATLÁN. _ Un caso de presunto secuestro virtual fue reportado la mañana de este jueves en Mazatlán, en perjuicio de un alumno de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Horas más tarde, el joven fue localizado sano y salvo en un hospital privado, donde se resguardó y contactó a sus familiares.
El reporte sobre su ausencia se emitió alrededor de las 11:30 horas en una de las preparatorias del campus Mazatlán.
El vicerrector de la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, informó que el hecho fue notificado a las autoridades correspondientes y a la Fiscalía General del Estado, que a través de la Unidad Antisecuestros inició la investigación para dar con el paradero del estudiante.
De acuerdo con el directivo, el joven, identificado como Eros “N”, fue manipulado mediante llamadas telefónicas con amenazas durante aproximadamente tres horas. Los responsables le ordenaron comprar y cambiar el chip de su celular para mantenerlo incomunicado, mientras exigían a sus padres un pago de 50 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.
Tras la activación del Protocolo de Búsqueda e Investigación, el estudiante fue localizado en un hospital privado ubicado sobre la avenida Rafael Buelna.
Tostado Ramírez llamó a los padres de familia a orientar a sus hijos sobre el uso responsable de la información personal en redes sociales, ya que puede ser utilizada por grupos delictivos. También exhortó a la comunidad estudiantil a mantenerse alerta ante contactos sospechosos por medios digitales o telefónicos.