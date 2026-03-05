Estudiante lleva a escuela de Mazatlán una réplica de arma de fuego; lo llevan ante la autoridad

MAZATLÁN._ Una réplica de arma de fuego, que fue introducida a un plantel educativo de Mazatlán, fue asegurada por la Policía Municipal y su portador fue presentado ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que tras una denuncia emitida en redes sociales y a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del grupo UNEPREVIF, aseguraron la réplica de arma de fuego.

Sin dar a conocer qué plantel educativo, se informó que al arribar al centro escolar, los agentes hicieron contacto con los directivos del lugar, quienes coadyuvaron con las diligencias realizadas para mantener el orden entre la comunidad estudiantil.

El objeto asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el joven que lo portaba fue presentado ante la instancia competente para el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, autoridades brindaron recomendaciones preventivas con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse dentro del plantel educativo.