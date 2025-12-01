$!Estudiante pierde la vida al ser atropellada en la carretera Internacional en El Castillo, Mazatlán

Una estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) perdió la vida la mañana de este lunes al ser arrollada por un automóvil cuando intentó cruzar la carretera Internacional, a la altura del ejido El Castillo.

La víctima fue identificada como Vanessa “N”, de 17 años y con domicilio en El Castillo.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió alrededor de las 07:30 horas sobre los carriles de sur a norte. La adolescente, quien se dirigía a la preparatoria, intentó cruzar la rúa, pero la malla colocada sobre el muro de contención habría limitado su visibilidad, momento en el que un Nissan Tsuru que circulaba por el carril de alta la impactó, proyectándola varios metros adelante.