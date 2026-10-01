EU devuelve a México 20 personas buscadas ‘por delitos graves’: Embajador Ronald Johnson

Otras 20 personas buscadas por “delitos graves” en el país fueron entregadas por Estados Unidos a México, informó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.
Este jueves, a través de su cuenta de X, el funcionario señaló que estas personas se suman a las más de 350 que han sido devueltas al país desde el inicio de la administración de Donald Trump.
De acuerdo con Johnson, entre los delitos por los que son buscadas se encuentran homicidio, secuestro, lavado de dinero, tentativa de homicidio, agresión, robo y violencia doméstica.
También mencionó casos relacionados con drogas y presuntos vínculos con organizaciones que el Gobierno estadounidense identifica como narcoterroristas.
“Se les busca por delitos graves que incluyen vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas”, indicó.
El embajador señaló que las entregas forman parte de la cooperación entre ambos países para localizar y poner a disposición de las autoridades mexicanas a personas buscadas por diversos delitos.
“Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales. Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”.