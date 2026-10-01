EU devuelve a México 20 personas buscadas ‘por delitos graves’: Embajador Ronald Johnson

Otras 20 personas buscadas por “delitos graves” en el país fueron entregadas por Estados Unidos a México, informó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Este jueves, a través de su cuenta de X, el funcionario señaló que estas personas se suman a las más de 350 que han sido devueltas al país desde el inicio de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con Johnson, entre los delitos por los que son buscadas se encuentran homicidio, secuestro, lavado de dinero, tentativa de homicidio, agresión, robo y violencia doméstica.

También mencionó casos relacionados con drogas y presuntos vínculos con organizaciones que el Gobierno estadounidense identifica como narcoterroristas.