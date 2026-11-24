De acuerdo con la FGR, Fausto “N” cuenta con investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. En territorio mexicano existen indagatorias en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La dependencia federal informó que la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde las autoridades estadounidenses buscan procesarlo por delitos relacionados con asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la legislación federal sobre armas de fuego y explosivos.

Estados Unidos ya solicitó formalmente la extradición de Fausto “N”, alias ‘El Chapo’ Isidro, detenido el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, y señalado como posible integrante de un grupo delictivo con operaciones en la entidad, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado de prensa.

“Dicha persona cuenta con investigaciones en su contra, tanto en México, donde cuenta con indagatorias por ilícitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como en los Estados Unidos de América, país que realizó una solicitud de extradición”, señala la FGR.

El detenido fue imputado en México por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud.

Sin embargo, mientras se resuelve el procedimiento relacionado con la petición estadounidense, Fausto “N” continuará a disposición de las autoridades mexicanas.

La FGR precisó que la continuación de la audiencia inicial, en la que se resolverá su situación jurídica, está programada para el próximo 28 de noviembre.

La Fiscalía aclaró que la eventual extradición dependerá del cumplimiento de los procedimientos y formalidades establecidos en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos, así como de los tiempos diplomáticos.

En tanto, el detenido permanecerá sujeto a las determinaciones de las autoridades mexicanas.