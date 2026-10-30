$!Evacúan a 123 personas por fuga de gas en el Malecón Viejo en Culiacán

CULIACÁN. _ Una fuga leve de gas en un tanque estacionario provocó la evacuación de 123 personas la mañana de este viernes 30 de octubre en un edificio sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales.
La alerta se generó alrededor de las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte por una fuga de gas en un tanque estacionario, presuntamente ocasionada por la apertura accidental de una válvula. El incidente no pasó a mayores.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán y de Protección Civil, quienes descartaron cualquier riesgo de incendio e identificaron el origen de la fuga.
Como medida preventiva, los socorristas desalojaron a los ocupantes de la edificación mientras realizaban las maniobras de auxilio para controlar el desperfecto y asegurar las válvulas del contenedor.
El estacionamiento de las unidades de rescate e intervención provocó congestión vehicular en ese tramo de la vialidad durante el desarrollo de los trabajos.
Una vez concluidas las labores de ventilación y verificadas las condiciones de seguridad, las autoridades liberaron el tránsito en la zona y autorizaron el reingreso de las personas al inmueble.