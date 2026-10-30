$!Evacúan a 123 personas por fuga de gas en el Malecón Viejo en Culiacán

CULIACÁN. _ Una fuga leve de gas en un tanque estacionario provocó la evacuación de 123 personas la mañana de este viernes 30 de octubre en un edificio sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales.

La alerta se generó alrededor de las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte por una fuga de gas en un tanque estacionario, presuntamente ocasionada por la apertura accidental de una válvula. El incidente no pasó a mayores.