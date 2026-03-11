Seguridad
Evacuan de escuela secundaria por fuga de gas en un domicilio en El Palmito, Culiacán

Alrededor de 380 personas entre planta docente y alumnado tuvieron que desalojar el centro educativo, sin reportarse afectaciones a ninguno de ellos
Noroeste Redacción
11/03/2026 14:23
CULIACAN. _ Una fuga de gas en una vivienda de la colonia Industrial El Palmito, provocó la evacuación de la escuela secundaria federal número 5, en Culiacán.

Alrededor de las 12:00 horas, se reportó a los números de emergencia sobre el olor a gas en las inmediaciones del centro educativo, por lo que se activaron los protocolos.

A raíz de ello, 343 alumnas y alumnos, así como 40 trabajadores, docentes y el director del plantel fueron evacuados por parte de la Dirección de Protección Civil de Civil.

Las autoridades responsables del desalojo reportaron que ninguna persona resultó con afectaciones por la fuga.

El domicilio donde se filtró el gas se ubica por la calle Otomíes, y se debió a que estaba almacenado en un tanque oxidado.

Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube