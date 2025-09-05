$!Evacúan primaria en Culiacán por reporte de hombre armado

CULIACÁN. _ La escuela primaria Francisco Gil Leyva, ubicada en la colonia 16 de Septiembre, fue evacuada y suspendió clases este viernes por la mañana, luego de un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un hombre armado dentro y fuera del plantel. De acuerdo con testimonios de padres de familia, fue alrededor de las 9:30 horas cuando la dirección del plantel contactó a madres y padres para que acudieran a recoger a sus hijos, mientras se desplegaba un operativo de seguridad por parte de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La movilización fue motivada por un reporte anónimo que advertía sobre un civil armado dentro del complejo escolar. Sin embargo, tras revisar el área, las autoridades no localizaron a ninguna persona armada ni identificaron amenazas directas.

Durante el operativo, el alumnado permaneció resguardado dentro de sus aulas sin autorización para salir, mientras decenas de madres y padres acudían por ellos. Posteriormente, también el personal docente y administrativo se retiró del plantel, dejando la escuela completamente desalojada. Aunque no se confirmó ninguna situación de riesgo, elementos de seguridad permanecieron en las inmediaciones implementando un filtro preventivo y reforzando la vigilancia.

Una madre de familia entrevistada en el sitio expresó su preocupación por la creciente inseguridad en torno a centros educativos, recordando que un día antes se vivió una situación similar en el Campo El Diez, donde se desató una balacera cerca de un jardín de niños.

“Ya ha pasado en varias escuelas: en El Diez, en El Mirador, en Montesierra. Vivimos con miedo. Solo nos dijeron que pasáramos a recoger a nuestros hijos lo antes posible. Los niños estaban resguardados en el salón”, relató. Asimismo, cuestionó el papel de las autoridades durante estos operativos y expresó su preocupación sobre el riesgo que representa su presencia en zonas escolares. “A veces es peor que estén ahí, porque los niños quedan atrapados si pasa algo. Algunas madres comentaban que estaban persiguiendo a alguien cerca de la escuela”, comentó.