$!Evacuan tienda de autoservicio de Escuinapa por artefactos explosivos

ESCUINAPA._ Una tienda de autoservicios fue desalojada en Escuinapa después de que localizaran tres artefactos explosivos abandonados por hombres que llegaron en una camioneta. Según las autoridades, a las 12:24 horas de este 8 de mayo recibieron el reporte del movimiento sospechoso en la tienda.

En el lugar, ubicado sobre la Hidalgo, en la salida norte de la ciudad, llegó una camioneta de doble cabina, de donde descendieron hombres y dejaron los explosivos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para inspeccionar la zona y en el área del estacionamiento fue donde encontraron los explosivos.

Los artefactos fueron dejados colgados dentro de una bolsa de color blanco, los cuales al parecer no se encontraban detonados, pero visiblemente estaban en mal estado y oxidados. Ante el hallazgo, se procedió a hacer el acordonamiento necesario e informar a personal militar para que actuara de la forma correspondiente.