$!Evalúan Rocha Moya y García Harfuch estrategia de seguridad en Sinaloa

CULIACÁN. _ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó este miércoles, junto con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz, en la que se evalúan y analizan de manera interinstitucional las estrategias de seguridad implementadas en la entidad, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

A través de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal informó sobre la visita del funcionario federal y la realización de la sesión diaria de seguridad.

“Esta mañana recibimos en Sinaloa al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien nos acompañó en la Mesa de Seguridad que realizamos diariamente para evaluar y ajustar las estrategias que se despliegan en todo el estado. Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su interés y apoyo permanente en la seguridad y el bienestar de las y los sinaloenses”, expresó.

Desde temprana hora, la presencia de García Harfuch en Sinaloa fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina.