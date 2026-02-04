$!Evalúan Rocha Moya y García Harfuch estrategia de seguridad en Sinaloa

CULIACÁN. _ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó este miércoles, junto con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz, en la que se evalúan y analizan de manera interinstitucional las estrategias de seguridad implementadas en la entidad, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
A través de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal informó sobre la visita del funcionario federal y la realización de la sesión diaria de seguridad.
“Esta mañana recibimos en Sinaloa al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien nos acompañó en la Mesa de Seguridad que realizamos diariamente para evaluar y ajustar las estrategias que se despliegan en todo el estado. Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su interés y apoyo permanente en la seguridad y el bienestar de las y los sinaloenses”, expresó.
Desde temprana hora, la presencia de García Harfuch en Sinaloa fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina.
El secretario federal arribó este miércoles a la capital sinaloense con el objetivo de encabezar la Mesa de Seguridad y revisar el avance de la estrategia conjunta de seguridad que se implementa en la entidad.
De acuerdo con fuentes del ámbito de seguridad, durante la reunión se analizaron los resultados del despliegue operativo iniciado en septiembre de 2024, en respuesta al contexto de violencia e inseguridad que enfrenta la región.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre los temas abordados ni los acuerdos alcanzados durante el encuentro.