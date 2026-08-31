$!Evelyn es hospitalizada tras chocar contra poste de la CFE en el Valle del Carrizo

EL FUERTE. _ Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes 31 de agosto dejó como saldo a una mujer con lesiones de consideración, luego de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la cinta asfáltica y terminara impactándose de lleno contra un poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El siniestro tuvo lugar sobre la carretera estatal conocida como “La 800”, en el tramo que conecta la Calle Cero con el ejido Revolución Mexicana, dentro del municipio de El Fuerte.
De acuerdo con los reportes viales, la mujer herida fue identificada como Evelyn Gonzáles, residente de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos (Jahuara Segundo). Al momento del percance, ella conducía una vagoneta Saturn General Motors de color verde.
Los primeros indicios sugieren que el exceso de velocidad provocó que la conductora perdiera el control del volante. Tras abandonar la carpeta de rodamiento, la trayectoria de la unidad se detuvo violentamente contra la estructura de concreto de la CFE.
Automovilistas que transitaban por la zona se percataron de la magnitud del choque y alertaron de inmediato a los números de emergencia 911. Al lugar se movilizaron paramédicos adscritos a la sindicatura de El Carrizo, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer, la cual presentaba múltiples golpes y una fractura severa en el brazo derecho.
Inicialmente, Evelyn fue ingresada al Hospital Integral del Valle del Carrizo para su estabilización, pero debido a la seriedad de sus heridas, el personal médico ordenó su traslado de urgencia a la clínica del ISSSTE en la ciudad de Los Mochis, donde actualmente recibe atención especializada.
Pese a la fuerza del impacto que dejó prácticamente destrozado el frente y el costado derecho del vehículo, una niña menor de edad que viajaba como pasajera junto a la conductora resultó milagrosamente sin un solo rasguño.
Agentes de Tránsito Municipal de El Fuerte acudieron al sitio para levantar el parte de hechos, realizar los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades y ordenar el remolque del vehículo siniestrado a la pensión vehicular de la sindicatura.