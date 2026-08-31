$!Evelyn es hospitalizada tras chocar contra poste de la CFE en el Valle del Carrizo

EL FUERTE. _ Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes 31 de agosto dejó como saldo a una mujer con lesiones de consideración, luego de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la cinta asfáltica y terminara impactándose de lleno contra un poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El siniestro tuvo lugar sobre la carretera estatal conocida como “La 800”, en el tramo que conecta la Calle Cero con el ejido Revolución Mexicana, dentro del municipio de El Fuerte.

De acuerdo con los reportes viales, la mujer herida fue identificada como Evelyn Gonzáles, residente de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos (Jahuara Segundo). Al momento del percance, ella conducía una vagoneta Saturn General Motors de color verde.