Ex Secretario de Salud de Sinaloa es despojado de su vehículo en violento asalto

El ex funcionario se encontraba dentro de su camioneta cuando dos individuos armados descendieron de un vehículo sedán blanco y, a punta de pistola, lo obligaron a entregar la unidad
06/08/2025 15:52
CULIACÁN. _ El ex Secretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, fue víctima de un asalto con violencia este martes 5 de agosto en el sector Las Quintas, en Culiacán, cuando fue despojado de su vehículo por hombres armados mientras se encontraba con su esposa.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía, a las afueras de su consultorio médico. De acuerdo con los datos recabados, el ex funcionario estaba a bordo de su camioneta cuando dos sujetos armados descendieron de un automóvil blanco, tipo sedán, y lo amagaron para obligarlo a entregar la unidad.

La camioneta robada es una Mitsubishi Montero Sport blanca, modelo 2021, con placas VFR-556-C del estado de Sinaloa. Hasta el momento, no se ha informado sobre su localización.

A través de sus redes sociales, Encinas Torres confirmó lo ocurrido y aseguró que tanto él como su esposa se encuentran bien: “Fui víctima de la delincuencia. Informarles que estoy bien, no fue dañada mi persona ni la de mi esposa. Ya presenté las denuncias correspondientes en apego a la legalidad.”

