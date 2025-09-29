$!Excavan para hallar o descartar ‘huachicol’ en el Libramiento Colosio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal de Salvaguardia Estratégica en Pemex excava en un carril del sentido de sur a norte del Libramiento Luis Donaldo Colosio, esquina con calle Dalia, de la colonia Flores Magón, donde se presentó desde hace meses un hundimiento.
Dicho hundimiento se presume pudo ser provocado por la excavación para un túnel para conectar una toma clandestina en uno de los ductos de Pemex.
Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México brindan seguridad en la zona de excavación.
El cierre del carril para la excavación provoca caos vial de dos kilómetros.
Conductores piden a las autoridades que iluminen de noche esa zona, ya que está oscura y pueden caer a la zanja.
En esa zona de excavación y a lo largo del Libramiento Luis Donaldo Colosio se han hallado tomas clandestinas conectadas a ductos de Pemex, incluso ha cobrado la vida de quienes han intentado realizar la conexión.