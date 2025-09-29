$!Excavan para hallar o descartar ‘huachicol’ en el Libramiento Colosio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal de Salvaguardia Estratégica en Pemex excava en un carril del sentido de sur a norte del Libramiento Luis Donaldo Colosio, esquina con calle Dalia, de la colonia Flores Magón, donde se presentó desde hace meses un hundimiento.

Dicho hundimiento se presume pudo ser provocado por la excavación para un túnel para conectar una toma clandestina en uno de los ductos de Pemex.

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México brindan seguridad en la zona de excavación.