Excluye Fiscalía de Sinaloa asesinato de policía en sus informes diarios

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantuvo fuera de su estadística diaria de homicidios dolosos el asesinato del policía municipal César Eduardo “N”, cuyo cuerpo fue localizado ayer en las inmediaciones del Congreso del Estado.

Aunque el agente había sido reportado como privado de su libertad 24 horas antes del hallazgo, el órgano procurador de justicia optó por clasificar el caso en una carpeta de investigación específica por el delito de homicidio por agresión a la autoridad, omitiéndolo del recuento general de víctimas mortales presentado este jueves 22 de enero.

Este manejo estadístico ocurre en un contexto de vulnerabilidad para las corporaciones de seguridad. Desde que estalló la pugna entre facciones del crimen organizado que opera en la entidad el 9 de septiembre de 2024, la violencia contra los uniformados no ha dado tregua. Solo en el último tramo de ese año, un total de 13 agentes perdieron la vida en distintos municipios del estado: cinco en Mazatlán, dos en Navolato y seis en la capital sinaloense.