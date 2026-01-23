Excluye Fiscalía de Sinaloa asesinato de policía en sus informes diarios

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantuvo fuera de su estadística diaria de homicidios dolosos el asesinato del policía municipal César Eduardo “N”, cuyo cuerpo fue localizado ayer en las inmediaciones del Congreso del Estado.
Aunque el agente había sido reportado como privado de su libertad 24 horas antes del hallazgo, el órgano procurador de justicia optó por clasificar el caso en una carpeta de investigación específica por el delito de homicidio por agresión a la autoridad, omitiéndolo del recuento general de víctimas mortales presentado este jueves 22 de enero.
Este manejo estadístico ocurre en un contexto de vulnerabilidad para las corporaciones de seguridad. Desde que estalló la pugna entre facciones del crimen organizado que opera en la entidad el 9 de septiembre de 2024, la violencia contra los uniformados no ha dado tregua. Solo en el último tramo de ese año, un total de 13 agentes perdieron la vida en distintos municipios del estado: cinco en Mazatlán, dos en Navolato y seis en la capital sinaloense.
La tendencia se recrudeció durante 2025, año que cerró con 47 policías asesinados en la entidad. Culiacán se mantiene como el epicentro de estos ataques con 38 expedientes, seguido por Mazatlán con cinco oficiales asesinados y Navolato con cuatro. El último caso registrado en este municipio fue el de la oficial Nayeli “N”, el 10 de diciembre.
Con la muerte de César Eduardo “N”, la cifra de oficiales que han perdido la vida en un contexto marcado por la violencia derivada de una pugna interna del Cártel de Sinaloa continúa en aumento, mientras las clasificaciones oficiales de la Fiscalía contrastan con la realidad que enfrenta el estado.
En los primeros 22 días de 2026, Sinaloa ha registrado el asesinato de cinco elementos de las fuerzas de seguridad, cuatro de ellos en Culiacán. Con estos hechos, ascienden a 65 los integrantes de corporaciones municipales y estatales que han perdido la vida, según datos de la organización civil Causa en Común.
Por otro lado, un documento oficial validado por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República expone que entre el 9 de septiembre de 2024 y el 10 de noviembre de 2025 se registraron al menos 12 agresiones armadas contra personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con un saldo de 15 militares muertos.
Estas cifras elevan a 80 los elementos de corporaciones municipales, estatales y federales asesinados en el marco de una guerra abierta impuesta por el crimen organizado.