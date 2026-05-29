Excluye Fiscalía homicidio en Riberas de Tamazula en Culiacán de su reporte oficial

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa omitió en su reporte estadístico del jueves 28 de mayo la muerte de una persona derivada del enfrentamiento armado en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, registrando únicamente dos homicidios dolosos, una privación de la libertad y cuatro denuncias por robo de vehículo en la zona centro.

El órgano ministerial limitó su registro diario a la apertura de dos carpetas de investigación por homicidio doloso en el municipio de Culiacán, correspondientes a hallazgos realizados en el fraccionamiento Los Ángeles y en la colonia Centro.