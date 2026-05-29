Seguridad
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Estadística oficial

Excluye Fiscalía homicidio en Riberas de Tamazula en Culiacán de su reporte oficial

El ente ministerial solo reporta dos homicidios en el fraccionamiento Los Ángeles y en la colonia Centro, así como cuatro denuncias por robo de vehículo y una por privación de la libertad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/05/2026 09:13
29/05/2026 09:13

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa omitió en su reporte estadístico del jueves 28 de mayo la muerte de una persona derivada del enfrentamiento armado en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, registrando únicamente dos homicidios dolosos, una privación de la libertad y cuatro denuncias por robo de vehículo en la zona centro.

El órgano ministerial limitó su registro diario a la apertura de dos carpetas de investigación por homicidio doloso en el municipio de Culiacán, correspondientes a hallazgos realizados en el fraccionamiento Los Ángeles y en la colonia Centro.

Asimismo, la institución comunicó que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió una denuncia formal por el delito de privación de la libertad personal en la Región Centro, mientras que la Unidad Especializada en Robo de Vehículo documentó cuatro denuncias en el mismo periodo.

Esta omisión de la autoridad investigadora en Riberas de Tamazula contrasta con los hechos violentos documentados periodísticamente en la capital sinaloense.

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