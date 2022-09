$!Exhibe video a policía de Escuinapa disparando durante detención

En el video se escuchan palabras de muchas personas, no se alcanza a articular exactamente qué dice cada una de ellas, y una señora solo dice que ‘Eso no se hace’.

“¿Por qué no? no ves que está en peligro mi vida, me sacó un machete, no le hace que me grabes, está en peligro mi vida”, revira el policía.

De acuerdo con un testimonio de las personas que mandaron el video, el joven al que se querían llevar detenido fue a dejar a un amigo.

Los policías municipales, detalló, le pidieron que se detuviera porque no traía casco, el joven hizo caso omiso y los uniformados lo derribaron de la moto y comenzaron a golpearlo.

La vecina explicó que salieron a defenderlo por los gritos del joven, que se veía visiblemente lastimado.

Hasta el momento el Gobierno de Escuinapa no ha respondido los llamados de Noroeste y tampoco han emitido un posicionamiento.