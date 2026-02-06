$!Exigen buscadoras a la Fiscalía transparencia tras hallazgo en El Verde, Concordia

MAZATLÁN. _ El reciente hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, Concordia, reactivó la exigencia de transparencia por parte de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Mazatlán. Ante este hecho, el colectivo “Por las Voces Sin Justicia” dirigió una solicitud pública a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para demandar información precisa sobre los trabajos de localización e identificación de los posibles restos humanos localizados en la zona. A través de un comunicado dirigido a la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, las familias manifestaron que cada descubrimiento de este tipo representa una posibilidad de encontrar a quienes les fueron privados de su libertad. Subrayaron que la opacidad en los datos oficiales no solo incrementa la incertidumbre y el dolor, sino que constituye un acto de revictimización para quienes ya enfrentan la ausencia de sus familiares.

“Para nuestras familias, cada hallazgo representa la posibilidad real de que ahí se encuentren nuestros seres queridos. La falta de información genera incertidumbre, dolor y revictimización”, se lee en el documento.

En el texto, el colectivo recuerda que, conforme a los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Fiscalía tiene la obligación legal de garantizar el derecho a la verdad y de brindar información clara, veraz y oportuna a las víctimas indirectas.

“Solicitamos públicamente se informe: el número de cuerpos o restos localizados, el estado en que fueron encontrados, las acciones forenses y de identificación que se están realizando, así como los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas”, expusieron.

El colectivo subrayó en su carta pública que su intención no es generar confrontación, sino obtener respuestas concretas y un trato digno, al considerar que los hallazgos podrían corresponder a sus propios familiares.

“Es importante señalar que podrían tratarse de nuestros familiares, por lo que exigimos se respeten nuestros derechos a la verdad, a la información y a un trato digno. No buscamos confrontación. Buscamos respuestas. Buscamos verdad y justicia”, señalaron.

En este contexto, Por las Voces Sin Justicia reiteró el llamado a la Fiscalía para mantener transparencia en el proceso y brindar acompañamiento institucional a las familias que continúan con la búsqueda.