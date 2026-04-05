$!Explora Comisión Nacional de Búsqueda de nuevo una fosa clandestina en El Verde, Concordia

EL VERDE, CONCORDIA.- Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México, a través del Centro Nacional de Identificación Humana, dio continuidad a las acciones en la zona conocida como El Verde, Sinaloa, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. El pasado 23 de enero, alrededor de las 07:00 horas, un grupo de personas armadas llegó al Residencial Clementina, ubicado al noroeste de la cabecera municipal en donde privó de la libertad a 10 trabajadores mineros de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. Tras la denuncia de los hechos, el 1 de febrero del presente año el Gobernador Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a partir de ese día se reforzó la búsqueda de dichos trabajadores con un operativo de 1 mil 190 elementos de Fuerzas Federales con apoyo de tres helicópteros y dos aviones tipo Texan. Días después fueron detenidas cuatro personas presuntamente ligadas a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, quienes declararon que la privación de la libertad se realizó porque presuntamente los trabajadores fueron confundidos con integrantes de un grupo rival, pero siguen las investigaciones para esclarecer los hechos, de acuerdo con declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dichos detenidos informaron a las autoridades de la ubicación de una fosa clandestina a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde, en el municipio de Concordia, y el 6 de ese mismo mes las procuradurías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron en comunicados de prensa el hallazgo de restos humanos en ese lugar. La semana siguiente la PGR confirmó en un segundo comunicado el hallazgo de 10 cuerpos en ese lugar, 5 de ellos correspondientes a parte de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad, los cuales fueron entregados a sus familiares, pero faltaba por identificar a otros 5. El operativo de búsqueda continuó y en un total de seis fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, han sido localizados 15 cuerpos o restos humanos, de los cuales 8 ya han sido identificados y entregados a sus familiares.