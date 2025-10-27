$!Explosión de artefacto artesanal en expendio deja dos heridos graves en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos heridos de gravedad, uno de ellos con una amputación parcial de una pierna, dejó la explosión de un artefacto artesanal arrojado contra un expendio de cerveza.

La explosión se registró a las 19:50 horas y tuvo lugar en un expendio ubicado sobre la avenida Múnich casi esquina con la calle Primera de la ampliación Valle de Urías

Versiones en el lugar indican que fueron dos hombres a bordo de una motocicleta quienes arrojaron una mochila con un artefacto explosivo de fabricación artesanal contra la fachada de un expendio.

La explosión causo lesiones graves a dos hombres que se encontraban afuera del expendio, los cuales quedaron tendidos sobre la banqueta; uno de ellos sufrió amputación parcial de su pierna derecha y el otro múltiples heridas de esquirlas en el abdomen y en la pierna derecha.