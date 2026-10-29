$!Explosión de artefacto hiere a un hombre en Pradera Dorada II, en Mazatlán

La explosión fue reportada a las autoridades a las 21:30 horas en la Calle Mapaches, casi esquina con la Avenida Monte Ribereño del Fraccionamiento Pradera Dorada II.

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo, lanzado intencionalmente al interior de una vivienda, dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales la noche de este jueves.

Al parecer, el artefacto de fabricación artesanal fue arrojado al interior de la vivienda a través de una ventana por hombres que se trasladaban en un vehículo.

Javier “N”, de 46 años y habitante del domicilio, resultó herido con siete esquirlas lanzadas por la explosión; la víctima fue atendida en el lugar y trasladada a un hospital por paramédicos del Grupo Cobras.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército, que la resguardaron hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.