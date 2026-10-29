$!Explosión de artefacto hiere a un hombre en Pradera Dorada II, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo, lanzado intencionalmente al interior de una vivienda, dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales la noche de este jueves.
La explosión fue reportada a las autoridades a las 21:30 horas en la Calle Mapaches, casi esquina con la Avenida Monte Ribereño del Fraccionamiento Pradera Dorada II.
Al parecer, el artefacto de fabricación artesanal fue arrojado al interior de la vivienda a través de una ventana por hombres que se trasladaban en un vehículo.
Javier “N”, de 46 años y habitante del domicilio, resultó herido con siete esquirlas lanzadas por la explosión; la víctima fue atendida en el lugar y trasladada a un hospital por paramédicos del Grupo Cobras.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército, que la resguardaron hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.