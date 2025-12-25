Seguridad
|
Incidente

Explosión de pirotecnia en tienda de abarrotes genera alarma en Mazatlán

La quema accidental de pirotecnia al interior de un establecimiento en la colonia Mazatlán I provocó este jueves daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y fuerzas de seguridad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/12/2025 19:14
25/12/2025 19:14

MAZATLÁN._ Una explosión de pirotecnia al interior de una tienda de abarrotes, en la colonia Mazatlán I, causó alarma y provocó la movilización de cuerpos de auxilio y fuerzas federales este jueves.

Los hechos se reportaron primeramente como la explosión de un artefacto explosivo en la esquina de las calles Bahía de San Jorge y Colibrí.

$!Explosión de pirotecnia en tienda de abarrotes genera alarma en Mazatlán

Las detonaciones causas por pirotecnia dejaron solo daños materiales en la cocina de una tienda de abarrotes, pero causó alarma entre vecinos del lugar y provocó la movilización de personal de los cuerpos de auxilio, policías y fuerzas federales al reportarse el hecho como la explosión de un artefacto artesanal.

$!Explosión de pirotecnia en tienda de abarrotes genera alarma en Mazatlán

Elementos de Bomberos Veteranos y de Protección Civil inspeccionaron la zona donde se registró la quema accidental de pirotecnia y descartaron mayor peligro en la zona.

Policías municipales, de Investigación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército y Guardia Nacional, llegaron al lugar del reporte, pero la situación ya estaba controlada y solo recabar información para sus informes.

$!Explosión de pirotecnia en tienda de abarrotes genera alarma en Mazatlán
#Accidente
#Explosión
#Pirotecnia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube