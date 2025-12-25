$!Explosión de pirotecnia en tienda de abarrotes genera alarma en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una explosión de pirotecnia al interior de una tienda de abarrotes, en la colonia Mazatlán I, causó alarma y provocó la movilización de cuerpos de auxilio y fuerzas federales este jueves. Los hechos se reportaron primeramente como la explosión de un artefacto explosivo en la esquina de las calles Bahía de San Jorge y Colibrí.

Las detonaciones causas por pirotecnia dejaron solo daños materiales en la cocina de una tienda de abarrotes, pero causó alarma entre vecinos del lugar y provocó la movilización de personal de los cuerpos de auxilio, policías y fuerzas federales al reportarse el hecho como la explosión de un artefacto artesanal.