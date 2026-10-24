$!Explosión e incendio en cocina del Country Club de Los Mochis deja 3 personas heridas

LOS MOCHIS._ Una intensa movilización de cuerpos de socorro y autoridades de Protección Civil se registró la tarde de este sábado 24 de octubre, tras un siniestro al interior del Country Club, ubicado sobre el Bulevar Canuto Ibarra, al poniente de la ciudad.

El percance fue reportado a los números de emergencia 911, notificando una aparente explosión ocurrida en la zona de cocina de uno de los salones de eventos del recinto.

Ante la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, acompañados por personal de Protección Civil estatal y del municipio de Ahome, acudieron con celeridad a las instalaciones.

No obstante, al arribar los rescatistas constataron que el fuego ya había sido sofocado por los mismos empleados del club, quienes reaccionaron a tiempo para contener la propagación.

A pesar de la oportuna reacción interna, el incidente dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas un joven de 15 años.