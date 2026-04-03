$!Explosión en condominio deja dos personas heridas en Lomas de Guadalupe, Culiacán

CULIACÁN. _ Una explosión en el interior de un condominio de la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán, dejó como saldo a dos personas heridas, así como daños a la estructura del edificio.
Cuerpos de emergencia informaron que las dos personas presentaron quemaduras de segundo grado, y fueron estabilizadas en el sitio, y fueron llevados a un hospital para mayor atención.
El origen del incidente, según autoridades, fue una acumulación de gases que llevó al estallido.
La estructura del inmueble mostró daños que incluso generó un riesgo de colapso del edificio, que se ubica entre las calles Paseo de la Cuesta y Río de las Cañas.
Personal de Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Bomberos Culiacán actuaron en la zona, mientras que elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal apoyaron con el resguardo del perímetro.
Tras las maniobras de rescate, las autoridades intervinientes procedieron a la remoción de escombros y evaluación de daños.