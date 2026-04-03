$!Explosión en condominio deja dos personas heridas en Lomas de Guadalupe, Culiacán

CULIACÁN. _ Una explosión en el interior de un condominio de la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán, dejó como saldo a dos personas heridas, así como daños a la estructura del edificio.

Cuerpos de emergencia informaron que las dos personas presentaron quemaduras de segundo grado, y fueron estabilizadas en el sitio, y fueron llevados a un hospital para mayor atención.

El origen del incidente, según autoridades, fue una acumulación de gases que llevó al estallido.